POL-BO: Schwerpunkteinsatz: Polizei ahndet mehrfach überhöhtes Tempo, Handy am Steuer und Rotlichtverstöße

Witten (ots) - Zu einem Verkehrsunfall kam es am gestrigen 13. Februar in Witten. Ein 16-jähriger Wittener fuhr gegen kurz nach 19 Uhr mit seinem Kleinkraftrad auf der Straße Speckbahn in Richtung Kämpenstraße. In Höhe der Hausnummer 16 verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und kam zu Fall. Dabei wurde er schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Das ...

