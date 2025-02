Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kind

Hanau (ots)

Mit Kopfverletzungen musste ein 6-jähriger Junge aus Hanau am Samstagabend gegen 20.20 Uhr nach einem Verkehrsunfall in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Das Kind hatte ersten Zeugenaussagen zufolge am Straßenrand des Kinzigheimer Weges (100er Hausnummern) mit anderen Kindern gespielt und sei hierbei wohl auf die Straße gelaufen. Dort konnte die 24-jährige Fahrerin eines grauen Suzuki nicht mehr rechtzeitig ausweichen und erfasste den Jungen. Er wurde von Ersthelfern versorgt und anschließend von Rettungssanitätern in Begleitung eines Elternteils in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallermittlungen wurden von der Polizeistation aufgenommen. Außerdem wird eine Verletzung der Aufsichtspflicht geprüft. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten sich bei der Polizeistation Hanau I unter der 06181 - 100 120 zu melden.

Offenbach am Main, 09.02.2025, PHK Scheerbaum (PvD)

