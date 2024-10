Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gefährliche Körperverletzung

Ludwigshafen - Stadtmitte (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 21:00 Uhr, kam es im Bereich des Berliner Platzes zunächst zu einem Streitgespräch zwischen zwei Männern im Alter von 28 und 29 Jahren. Im Rahmen einer darauffolgenden körperlichen Auseinandersetzung verletzte der 28-Jährige den 29-Jährigen leicht im Gesicht. Hierauf nahm der 29-Jährige eine beschädigte Flasche und verletzte mit dieser den 28-Jährigen. Beide Beteiligte wurden leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist derzeit unbekannt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

