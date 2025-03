PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Angriff mit Pfefferspray +++ Scheinwerfer ausgebaut +++ Rollerdiebe ertappt +++ Fahrrad aus Gartenhütte entwendet +++ Vandalen beschmieren Schule +++ Fahrzeugführer flüchtet vor Polizei

Hofheim (ots)

1. Angriff mit Pfefferspray,

Flörsheim, Wickerer Straße, Montag, 17.03.2025, 17:25 Uhr

(Sz)Am Montagnachmittag wurde eine Frau auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters mit einem Pfefferspray angegriffen. Ein Zeuge schilderte der Polizei, dass die 24-Jährige unvermittelt von drei männlichen Tätern angegriffen wurde. Die alkoholisierte Frau musste in einem Rettungswagen behandelt werden. Die drei Jugendlichen wurden beschrieben als männlich, etwa 15 Jahre alt und 1,50 m bis 1,60 m groß. Alle drei seien dunkel gekleidet gewesen. Hinweise nimmt die Polizeistation Flörsheim unter der Rufnummer (06145) 5476-0 entgegen.

2. Scheinwerfer aus Fahrzeugen ausgebaut,

Liederbach, Höchster Straße und Bonifatiusstraße, Sonntag, 16.03.2025, 16:00 Uhr bis Montag, 17.03.2025, 08:00 Uhr

(Sz)Zwischen Sonntag und Montagmorgen wurden im Liederbacher Ortsteil Oberliederbach die Scheinwerfer aus zwei BMW ausgebaut und entwendet. Im Zeitraum von 16:00 Uhr bis 08:00 Uhr wurden aus einem in der Höchster Straße abgestellten schwarzen BMW X3 die beiden vorderen Scheinwerfer ausgebaut. Zu einem weiteren Diebstahl kam es im Zeitraum zwischen 23:00 Uhr und 07:00 Uhr in der Bonifatiusstraße. Auch hier wurden die beiden vorderen Scheinwerfer eines dort abgestellten weißen 5er BMW entwendet. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auch etwa 6.000 Euro. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06196/2073-0 entgegen.

3. Rollerdiebe ertappt,

Sulzbach, Staufenstraße,

Montag, 17.03.2025, 17:40 Uhr

(Sz)Am späten Montagnachmittag kam es in der Staufenstraße in Sulzbach zum Diebstahl eines Motorrollers. Gegen 17:40 Uhr konnte der Eigentümer zwei unbekannte junge Männer auf frischer Tat ertappen. Er eilte den auf dem Motorroller flüchtenden Tätern nach und konnte sie zusammen mit einem Zeugen stellen. Die Täter ließen den Roller zurück und flüchteten zu Fuß. Die herbeigerufenen Streifen konnte die beiden Täter nicht mehr ausfindig machen. Beide Täter sollen etwa 18 Jahre alt gewesen sein und etwa 1,80 m groß. Einer der Täter hatte dunkle, lockige, zurückgegelte Haare, eine schlanke Gestalt und war mit einem schwarzen Pulli und weißen Schuhen bekleidet. Er führte eine schwarze Umhängetasche mit sich. Der zweite Täter soll eine auffallend helle Hautfarbe gehabt haben und war bekleidet mit einem schwarzen Jogginganzug und einer schwarzen Baseballkappe bekleidet. Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

4. Fahrrad aus Gartenhütte entwendet,

Bad Soden, Jahnstraße, Dienstag, 11.03.2025 bis Samstag, 15.03.2025

(Sz)Wie der Polizei am Montag bekannt wurde, kam es im Zeitraum vom 11.03.2025 bis 15.03.2025 in der Jahnstraße zum Diebstahl eines Pedelecs. Hierfür betrat der unbekannte Täter das Grundstück des Eigentümer Anschließend wurde das Pedelec aus der Garage entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

5. Farbschmierereien an einer Schule,

Eschborn, Dörnweg,

Samstag, 15.03.2025, 14:00 Uhr bis Montag, 17.03.2025, 07:45 Uhr

(Sz)Im Zeitraum von Samstag bis Montagmorgen kam es im Dörnweg zu mehreren Sachbeschädigungen an einer Schule. Wie die Polizei feststellte, wurden zwei Turnhallen und eine Mauer mit verschiedenen Schriftzügen beschmiert. Auch Gehwegplatten eines Bürgersteiges der Stadt Eschborn seien durch die Beschmierungen beschädigt worden. Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

6. Fahrzeugführer flüchtet vor Polizei,

Flörsheim, Wickerer-Straße, Bürgermeister-Lauck-Straße, Hans-Böckler-Straße, Sonntag, 16.03.2025, 02:40 Uhr

(Sz)Eine Streifenwagenbesatzung aus Flörsheim wurde in der Wickerer Straße auf einen Mercedes Benz aufmerksam, welcher mit Warnblinklicht an einer roten Ampel stand. Das Auto sollte daraufhin einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Die Signale zum Anhalten seines Fahrzeuges ignorierte der Fahrer der A-Klasse und beschleunigte sein Fahrzeug stattdessen daraufhin stark. Trotz eingeschaltetem Blaulicht steuerte der 19-Jährige sein Fahrzeug in die Bürgermeister-Lauck-Straße und dann weiter in die Hans-Böckler-Straße. Erst dort brachte der Fahrer sein Fahrzeug zum Stehen und wurde konnte einer Kontrolle unterzogen werden. Den Fahranfänger erwartet nun ein Verfahren wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen. Der Führerschein, das Kraftfahrzeug und das Mobiltelefon des Fahrers wurden sichergestellt.

