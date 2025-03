PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Trickdiebstahl in Lebensmitteldiscounter+++Einbruch in Einfamilienhaus+++ Einbrecher klettern auf Balkon+++Farbschmierereien an Schule

Hofheim (ots)

1. Trickdiebstahl in Lebensmitteldiscounter,

Flörsheim am Main, Wickerer Straße,

Freitag, 14.03.2025, 14:00 Uhr

(Sz)Am Freitagmittag gegen 14 Uhr hatten es zwei Täter auf eine Seniorin in Flörsheim abgesehen. In einem Einkaufsmarkt in der Wickerer Straße wurde die 81-Jährige von einer der beiden Personen gezielt in ein Gespräch verwickelt und abgelenkt, während die zweite Person die Geldbörse aus der Handtasche der Flörsheimerin entwendete. Eine der beiden Personen wurde beschrieben als weiblich mit einem osteuropäischen Akzent und kurzen blonden Haaren. Sie war bekleidet mit einer dunkelblauen Jacke. Die zweite Person wurde beschrieben als männlich, mit weißen Haaren. Sie war bekleidet mit einer dunkelblauen Jacke, einer blauen Jeans und grauem Schal und führte eine graue Umhängetasche mit sich.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, die zur Aufklärung der Tat beitragen können, setzt sich bitte mit der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer (06196) 2073-0 in Verbindung.

2. Einbruch in Einfamilienhaus,

Kelkheim, Wiesenstraße,

Samstag, 15.03.2025, 12:30 Uhr bis Sonntag, 16.03.2025, 13:55 Uhr

(cm)In der Zeit von Samstag, 12:30 Uhr bis Sonntag, 13:55 Uhr kam es in Ruppertshain zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter gelangten auf das Grundstück der Geschädigten in der Wiesenstraße und öffneten dort gewaltsam ein Glaselement an der Eingangstür, um in das Innere des Hauses einzudringen. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06196/2073-0 entgegen.

3. Einbrecher klettern auf Balkon

Bad Soden, Bismarckstraße,

Samstag, 15.03.2025, 19:00 Uhr bis Sonntag, 16.03.2025, 10:30 Uhr

(cm)In der Nacht von Samstag auf Sonntag gelangten unbekannte Täter auf den Balkon im 1. Obergeschoss des geschädigten Bad Sodeners und hebelten dort ein Fenster auf. Die Täter nutzten einen dort befindlichen Gartenstuhl, um auf den Balkon in der Bismarckstraße zu klettern. Nachdem sie ins Hausinnere eingedrungen waren, wurden sämtliche Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Über das Stehlgut gibt es bisher keine Angaben. Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06196/2073-0 entgegen.

4. Farbschmierereien an Schule,

Hofheim am Taunus, Gartenstraße,

Samstag, 15.03.2025, 12:30 Uhr bis Sonntag, 16.03.2025, 07:30 Uhr

(Sz)Zwischen Samstag 12:30 Uhr und Sonntag 07:30 kam es an einer Schule in Hofheim zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Unbekannte Täter beschmierten mehrere Glastüren und die Fassade des Gebäudes in der Gartenstraße mit schwarzer und roter Farbe. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizeistation Kelkheim unter der Rufnummer (06195) 6749-0.

