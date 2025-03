PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Falsche Handwerker täuschen Seniorin +++ Schmuck aus Wohnhaus gestohlen +++ Gewerbeobjekt angegangen +++ E-Bike aus Keller gestohlen +++ E-Roller von Schulparkplatz gestohlen

Hofheim (ots)

1. Falsche Handwerker täuschen Seniorin,

Sulzbach, Waldstraße,

Donnerstag, 20.03.2025, 18:00 Uhr

(Sz)Am Donnerstagabend gegen 18:00 Uhr klingelten falsche Handwerker bei einer Seniorin in der Waldstraße in Sulzbach. Unter dem Vorwand Arbeiten im Auftrag eines Wasserversorgungsunternehmens durchführen zu müssen, gelangten sie in die Wohnung der 84-Jährigen. Ein Täter forderte die Sulzbacherin dazu auf, die Duschbrause im Bad in der Hand zu halten. Die Täter konnten so unbemerkt die Wohnung durchsuchen und anschließend mit der Beute flüchten. Die Bewohnerin beschrieb beide Täter als männlich und mit grauen Handwerkeroveralls bekleidet. Einer sei über 50 Jahre alt und 1,90m groß gewesen. Er hatte eine schlanke Statur und kurze dunkle Haare. Der zweite Täter sei 1,80m groß gewesen, von kräftiger Statur und hatte einen Vollbart. Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06196/2073-0 entgegen.

Die Polizei warnt davor, angebliche Handwerker in die Wohnung zu lassen, wenn nicht bekannt ist, dass diese angefordert wurden. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollte zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken nachgefragt werden, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht. Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Nachfragen stets Verständnis haben.

2. Schmuck aus Wohnhaus gestohlen,

Hofheim-Marxheim, Am Pfingstbrunnen,

Montag, 17.03.2025 bis Donnerstag, 20.03.2025, 19:00 Uhr

(Sz)Ein Hausbesitzer aus Hofheim bekam zwischen Montag und Donnerstagabend, 19:00 Uhr ungebetenen Besuch von Einbrechern. Die Täter schlichen zunächst auf das Grundstück Am Pfingstbrunnen und hebelten dort ein Fenster auf. Anschließend durchsuchten sie das Wohnhaus und flohen mit der Beute in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06196/2073-0 entgegen.

3. Gewerbeobjekt angegangen,

Hattersheim, Am Markt,

Mittwoch, 19.03.2025, 18:45 Uhr bis Donnerstag, 20.03.2025, 08:45 Uhr

(Sz)In der Zeit von Mittwochabend, 18:45 Uhr bis Donnerstagmorgen, 08:45 Uhr hatten es Einbrecher in Hattersheim auf eine Buchhandlung in der Straße Am Markt abgesehen. Die Diebe hebelten ein Fenster auf und gelangten so in den Innenraum. Nachdem sie die Innenräume durchsucht hatten, entkamen sie schließlich mit der Beute. Durch die Tat entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06196/2073-0 entgegen.

4. E-Bike aus Keller gestohlen,

Schwalbach am Taunus, Badener Straße,

Donnerstag, 20.03.2025, 04:40 Uhr

(Sz)Am frühen Donnerstagmorgen hatte es ein Einbrecher auf ein E-Bike aus einem Keller abgesehen. Gegen 04:40 Uhr hebelte der männliche Täter einen Kellerverschlag in der Badener Straße in Schwalbach auf und entwendete ein hochwertiges E-Bike der Marke "Merida" im Wert von mehreren tausend Euro. Der Täter wurde bei der Tatausführung aufgezeichnet und kann daher beschrieben werden als 35 bis 40 Jahre alt und etwa 1,75m groß. Er war mit einer Kapuzenjacke bekleidet und trug bei der Tatausführung schwarze Handschuhe. Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

5. E-Roller von Schulparkplatz gestohlen,

Flörsheim, Bürgermeister-Lauck-Straße,

Donnerstag, 20.03.2025, 07:35 Uhr bis 15:15 Uhr

(Sz)Von einem Parkplatz einer Schule in der Bürgermeister-Lauck-Straße wurde am Donnerstag ein E-Roller entwendet. Der Eigentümer hatte sein Gefährt in Flörsheim gegen 07:35 Uhr abgestellt und bemerkte den Diebstahl gegen 15:15 Uhr. Bei dem Diebesgut handelt es sich um einen schwarzen E-Roller der Marke Ninebot mit dem Kennzeichen 552 MBE. Hinweise nimmt die Polizeistation Flörsheim unter der Rufnummer (06145) 5476 - 0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell