POL-EN: Hattingen: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und anschließender Flucht des Unfallverursachers

Breckerfeld (ots) - Am 28.06.2024, um 15:45 Uhr, befuhr der 68-Jähriger Hamburger mit seinem PKW der Marke Hyundai die Prioreier Straße in Breckerfeld in Fahrtrichtung Breckerfeld Zentrum. Dabei übersah er den mittig, in gleicher Fahrtrichtung, auf der Fahrbahn fahrenden 41-Jähriger Dortmunder auf seinem Fahrrad. Es kam zum Unfallereignis wobei der 41-Jähriger ...

mehr