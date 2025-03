PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Diebstahl aus Haarstudio in Hofheim +++ Mehrere Wohnungseinbrüche im Kreisgebiet +++ Einbruch in Keller in Schwalbach a.T.

Hofheim (ots)

1.Diebstahl aus Haarstudio, 65719 Hofheim, Alt Lorsbach, Freitag 21.03.2025, 15:14 Uhr.

(md)Unter Vorgabe einer Terminvereinbarung betraten die zwei Täter den Friseursalon und entwendeten daraufhin eine Trinkgeldkasse, die sich auf dem Tresen befand. Die beiden Täter erbeuteten dabei einen niedrigen, dreistelligen Bargeldbetrag und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

Unbekannte weibliche Person:

- 35-40 Jahre - 160 cm groß - Kräftige Statur - Dunkle Haare zum Dutt gebunden - Strickkleid in beige

Unbekannte männliche Person:

- 25-30 Jahre - 175 cm groß - Längeres, dunkles Deckhaar mit Koteletten - Südländisches Erscheinungsbild - Schwarzes Blouson

Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer 06192-20790 entgegen.

2.Wohnungseinbrüche im Kreisgebiet, 65779 Kelkheim, Hainkopfstraße, 65812 Bad Soden, Gartenstraße, 65760 Eschborn, Richard-Wagner-Straße, 17.03.2025 13:00 Uhr bis 21.03.2025, 20:22 Uhr.

(md)In den vergangenen Tagen kam es im Kreisgebiet zu mehreren Wohnungseinbrüchen. Im Kelkheimer Ortsteil Eppenhain, verschafften sich die Täter Zutritt über eine rückwärtige Terrassentür und gelangten in das Einfamilienhaus. Nach ersten Erkenntnissen wurden dort unter anderem Arbeitsmaschinen und Werkzeug entwendet. Bei einem Einbruchsversuch in einem, aktuell zur Renovierung leerstehenden Einfamilienhaus in der Gartenstraße in Bad Soden, gingen die Einbrecher nach ersten Ermittlungen leer aus. Auch hier wurde im rückwärtigen Bereich des Einfamilienhauses die Terrassentür aufgebrochen um sich Zutritt zu verschaffen.

Zu einem weiteren Einbruchsversuch kam es am 21.03.2025 in der Richard-Wagner-Straße in Eschborn. Gegen 20:22 Uhr wurden die Täter beim Versuch den Rollladen des Einfamilienhauses hoch zu drücken vom Eigentümer überrascht. Diese ließen daraufhin von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt. In allen drei Fällen entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Einbruchskommissariat des Main-Taunus-Kreises unter der 06196-20730 entgegen.

3.Einbruch in Keller, 65824 Schwalbach a.T., Ringstraße, 21.03.2025, 20:30 Uhr bis 22.03.2025, 08:58 Uhr.

(md)In der Nacht zum Samstag wurden in der Ringstraße zwei Mehrfamilienhäuser durch unbekannte Täter angegangen. Diese verschafften sich gewaltsam über die Hauseingangstür Zutritt in die Kellerräumlichkeiten und brachen dort mehrere Kellerabteile auf. Hierbei wurden Werkzeuge entwendet. Bei einem weiteren Mehrfamilienhaus in unmittelbarer Nachbarschaft, scheiterten die Täter an der Hauseingangstür. Es entstand an beiden Tatörtlichkeiten Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eschborn unter der 06196-96950 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell