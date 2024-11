Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Pkw-Diebstahl - PKW beschädigt - Brand einer Absauganlage - Alkohol am Steuer

Aalen (ots)

Ellwangen: Pkw-Diebstahl

Aus einer Garage in der Silcherstraße wurde zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen ein Audi mit den amtlichen Kennzeichen AA-OT 147 entwendet. Das Polizeirevier Ellwangen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07961 930-0.

Mutlangen: Pkw beschädigt

Ein Mercedes, der im Bühlweg abgestellt war, wurde zwischen Montag, 11:15 Uhr, und Mittwoch, 10:15 Uhr, vermutlich mit einem stumpfen Werkzeug beschädigt. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171 358-0 zu melden.

Westhausen: Unfall beim Abbiegen

Von der B290 aus Richtung Immenhofen kommend, wollte am Donnerstag gegen 22.15 Uhr eine 48-jährige VW Lenkerin nach links in Richtung B29 abbiegen. Hierbei übersah sie eine dort verkehrsbedingt wartende 63-jährige Opel-Lenkerin und kollidierte mit deren Fahrzeug. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Aalen: Absauganlage geriet in Brand

In einer Firma in der Straße Friedensinsel kam es am Donnerstagabend vermutlich aufgrund eines technischen Defektes zu einem Brand in einer Absauganlage. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 100.000 Euro. Ein Mitarbeiter wurde durch die Rauchgase leicht verletzt. Das Feuer wurde durch die Werksfeuerwehr sowie die Feuerwehren aus Aalen und Unterkochen, die mit fünf Fahrzeugen und 24 Wehrleuten vor Ort waren, gelöscht.

Aalen: Unfall beim Ausparken

Am Donnerstagmittag gegen 12.15 Uhr wollte eine 53-jähige Lenkerin eines VW mit ihrem Fahrzeug rückwärts aus einer Parklücke auf dem Parkplatz eines Discounters in der Auguste-Kessler-Straße ausparken. Hierbei streifte sie einen daneben geparkten VW Golf und verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde bei der Fahrerin Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,4 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme veranlasst und ihr Führerschein schergestellt.

Aalen: In Schlangenlinien auf der Autobahn

Von einem Verkehrsteilnehmer wurde am Donnerstag gegen 21 Uhr mitgeteilt, dass auf der BAB 7, zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Dinkelsbühl/Fichtenau, ein VW mit einer Geschwindigkeit von 160km/h in Schlangenlinien fahren würde. Kurz darauf konnte das Fahrzeug durch die Polizei angehalten werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die 26-jährige Fahrerin etwa 1,7 Promille Alkohol im Blut hatte. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ihr Führerschein sichergestellt.

Die Polizei appelliert:

Hände weg vom Steuer, wenn Sie Alkohol getrunken haben. Lassen Sie sich abholen oder nutzen sie öffentliche Verkehrsmittel. Bei einem Unfall kann es schnell zu Verletzten oder gar Unfalltoten kommen. Wir wollen, dass alle gesund und wohlbehalten nach Hause kommen!

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell