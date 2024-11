Polizei Hamburg

POL-HH: 241111-8. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 14-jährigem Mädchen

Hamburg (ots)

Zeit: 10.11.2024, 15:30 Uhr

Ort: Hamburg-St. Georg, Böckmannstraße

Mit Hilfe eines Lichtbildes hat die Polizei öffentlich nach der 14-jährigen Yade M. aus dem Hamburger Stadtteil St. Georg gesucht (siehe unsere Ursprungsmeldung unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5906366).

Das Mädchen konnte am Montagabend wohlbehalten durch ihren Vater in Norderstedt angetroffen und an ihre Wohnanschrift zurücktransportiert werden.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor. Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind damit beendet.

