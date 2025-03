PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Versuchter Schockanruf +++ Mehrere Autoaufbüche +++ Zigarettenautomat angegangen +++ Diebstahl von Fahrzeugteilen +++ Unfälle

Hofheim (ots)

1.Versuchter Schockanruf, Hattersheim, Mittwoch, 26.03.2025, 15:45 Uhr

(md) Falsche Polizeibeamte versuchten am Mittwoch vergebens eine 76-jährige aus Hattersheim um ihre Wertsachen zu bringen. Wie der Polizei mitgeteilt wurde, meldeten sich Betrüger am Mittwochnachmittag gegen 15:45 Uhr bei der Seniorin und gaben an, dass ihre Tochter in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt sei. Um eine anstehende Untersuchungshaft abzuwenden, müsse man nun eine Kaution hinterlegen. Im weiteren Verlauf des Telefonates wurde die 76-Jähre auch an einen angeblichen Staatsanwalt weiterverbunden. Die Seniorin kam der Betrugsmasche jedoch schnell auf die Schliche und brach das Telefonat richtigerweise ab.

In diesem Zusammenhang warnt eindringlich die Polizei: Die Polizei oder die Staatsanwaltschaft wird in keinem Fall von Ihnen Bargeld oder Wertgegenstände fordern. Sollten Sie einen derartigen Anruf erhalten, legen Sie auf und vergewissern Sie sich bei Ihren Verwandten und bei Ihrer zuständigen Polizeibehörde.

2.Mehrere Autoaufbrüche, Kriftel, Feldbergstraße, Robert-Schuman-Ring, Dienstag, 25.03.2025, 14:30 Uhr bis Mittwoch, 26.03.2025, 08:00 Uhr

(md) Diebe hatten es in den vergangenen Tagen auf Handwerkerfahrzeuge abgesehen und Werkzeuge entwendet. In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte in der Feldbergstraße in Kriftel zwei Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen. Hierbei wurde bei einem dort geparkten Mercedes Sprinter sowie einem Renault Traffic das Blech der hinteren Schiebetür aufgeschnitten.

Im Robert-Schuman-Ring in Kriftel wurde ein abgestellter Ford Transit ebenso angegangen. Auch hier wurde die Schiebetür aufgeschnitten um Zutritt zum Innenraum des Fahrzeuges zu erhalten. Hieraus wurde nach ersten Ermittlungen eine Bohrmaschine entwendet. An allen drei Autos entstand Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3.Zigarettenautomat angegangen, Hofheim, Alt Wildsachsen, Donnerstag, 27.03.2025, 04.35 Uhr

(md) Unbekannte versuchten am Mittwoch in den frühen Morgenstunden in Hofheim einen Zigarettenautomaten gewaltsam aufzubrechen. Ersten Ermittlungen zu Folge versuchten zwei Unbekannte gegen 04:35 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Straße "Alt Wildsachsen" in Hofheim aufzuhebeln. Der an der Wand befestigte Automat wurde dabei beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen gingen die Täter leer aus. Durch einen aufmerksamen Zeugen wurden die Kriminellen beobachtet und ließen vorzeitig von ihrem Handeln ab und flüchteten. Zwischenzeitlich wurde auch mit einem Diensthund der Polizei nach den Flüchtenden gefahndet. Beide Täter konnten als männlich, mit dunklen Hosen und dunklen Bomberjacken beschrieben werden. Weiter trugen diese Mützen und flüchteten möglicherweise in einem dunklen Auto. Sollten Sie in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0.

4.Diebsatahl von Fahrzeugteilen, Kriftel, Am Holzweg, Dienstag, 25.03.2025, 20:00 Uhr bis Mittwoch, 26.03.2025, 12:00 Uhr

Diebe hatten es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf Fahrzeugteile abgesehen. In der Straße "Am Holzweg" in Kriftel schlugen Unbekannte die Scheibe eines dort abgestellten Mercedes Sprinter ein und öffneten die Motorhaube. Anschließend wurden von dem Auto beide Frontscheinwerfer ausgebaut und entwendet. Hinweise dazu nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

5.Verkehrsunfall mit verletzter Person, Kriftel, L3011, Mittwoch, 26.03.2025, 10:20 Uhr

Am Mittwochmorgen kam es im Bereich der Landesstraße 3011 aus Richtung Mainzer Landstraße in Kriftel zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos. Nach ersten Ermittlungen vor Ort musste eine 50-Jährige aus Hattersheim aufgrund einer rot umschaltenden Ampel abbremsen. Der nachfolgende Verkehrsteilnehmer kam noch zum Stehen, jedoch fuhr eine 24-jährige Fahrerin aus Hattersheim mit ihrem Mini auf den vorstehenden Audi auf und schob diesen wiederum auf den Toyota. Alle drei beteiligten Autos wurden dabei beschädigt. Die Fahrerin des Minis wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Während der Aufräumarbeiten kam es kurzweilig zu Verkehrsverzögerungen. Es entstand ein Sachschaden von über 8.000 Euro.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell