POL-HOM: Körperverletzungsdelikt auf Faschingsveranstaltung in Mandelbachtal OT Bliesmengen-Bolchen

Mandelbachtal (ots)

Am 02.03.2025, gegen 01:30 Uhr, kam es auf einer Faschingsveranstaltung in einer Sport-halle in 66399 Mandelbachtal OT Bliemengen-Bolchen zu einem Körperverletzungsdelikt. Hierbei wurde ein 33-jähriger Mann von einem bislang unbekannten Mann (ca. 30 Jahre) in einem "Pink Panther" Kostüm aus noch unbekannten Gründen gegen den Hinterkopf geschlagen. Der Geschädigte wurde dabei leicht verletzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

