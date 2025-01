Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Erneut Kupferdiebstähle in Harsefeld, Scheune und Autos bei Brand in Mulsum zerstört, 24-Jähriger greift eingesetzte Polizisten in Hammah an, Unter Alkohol am Steuer auf geparktes Auto aufgefahren

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Stade (ots)

1. Erneut zwei Kupferdiebstähle in Harsefeld

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist es in Harsefeld erneut zu zwei Kupferdiebstählen gekommen. Unbekannte haben in der Herrenstraße am dortigen Rathaus ca. 10 Meter Dachrinne und 2 Meter Fallrohr sowie im Gewerbegebiet Hoopweg von einem Gebäude einer dortigen Spedition ebenfalls ca. 10 Meter Dachrinne abmontiert und entwendet. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Harsefeld unter 04164-888260.

2. Scheune und Autos bei Brand in Mulsum zerstört

In der vergangenen Nacht ist es gegen kurz nach 01:00 h in Mulsum-Hohenmoor aus bisher ungeklärter Ursache zu dem Brand einer Scheune gekommen. Ein aufmerksamer Nachbar hatte das Feuer entdeckt und den Notruf gewählt. Als die ersten eingesetzten Kräfte der Ortswehren aus Mulsum, Elm und Bremervörde am Brandort eintrafen brannte die ca. 10 x 15 Meter große Scheune bereits in voller Ausdehnung. Durch den schnellen Einsatz der ca. 40 eingesetzten Feuerwehrleute konnte ein Übergreifen auf ein danebenstehendes Holzwohnhaus verhindert werden. Dieses wurde nur leicht beschädigt. Die Scheune konnte nicht mehr gelöscht werden und brannte vollständig nieder. Ein in der Scheune abgestelltes Auto sowie ein weiterer PKW brannte ebenfalls vollständig aus. Ein dritter, in der Nähe abgestellter PKW wurde durch die Hitze beschädigt. Verletzt wurde durch den Brand niemand, der vorsorglich mit eingesetzte Rettungsdienst brauchte nicht eingreifen. Der durch den Brand entstandene Sachschaden wird auf ca. 60.000 Euro geschätzt. Polizeibeamte aus Stade und Bremervörde sowie Tatortermittler aus Stade nahmen noch vor Ort die ersten Ermittlungen zur Brandursache auf. Genaue Ergebnisse werden aber erst nach den Recherchen der Brandexperten der Polizeiinspektion Stade erwartet, die in den kommenden Tagen anlaufen werden.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

3. 24-Jähriger greift eingesetzte Polizisten in Hammah an

Am gestrigen frühen Abend gegen 17:30 h wurde der Polizei eine hilflose Person in einem Vorgarten in Hammah in der Straße "Bi de Hütten" gemeldet. Als die eingesetzten Beamten aus Himmelpforten und Stade vor Ort eintrafen und der zunächst Unbekannte, der halb bekleidet unter einem Auto lag, diese bemerkte, ging er unvermittelt auf diese los, versuchte sie zu schlagen und sprach diverse Beleidigungen aus. Dem Schlag konnte ausgewichen werden, der 24-Jährige wurden zu Boden gebracht und ihm Handschellen angelegt. Im weiteren Verlauf trat der junge Mann dann weiter auf die Polizistinnen und Polizisten ein und spuckte diese an. Er wurde schließlich mit dem Streifenwagen ins Stader Elbeklinikum gebracht. Dort wurde ihm eine richterlich angeordnete Blutprobe zur Bestimmung von Alkohol oder Drogen im Blut entnommen. Gegen ihn wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.

4. Unter Alkohol am Steuer auf geparktes Auto aufgefahren

Am gesteigen späten Abend gegen 21:30 h ist in Stade-Götzdorf ein 35-jähriger Fahrer eines VW-Passat aus Fredenbeck auf der dortigen Kreisstraße 31 in Richtung Kreisverkehr unterwegs gewesen und dann ungebremst auf einen dort ordnungsgemäß abgestellten Transporter aufgefahren. Bei der Unfallaufnahme wurde dann festgestellt, dass der Fahrer unter Alkohol am Steuer unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,5 Promille. Er musste sich einer Blutprobe unterziehen und sein Führerschein wurde sichergestellt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Dieser wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt.

Fotos vom Unfall in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell