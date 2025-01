POL-STD: 26-Jähriger am Bahnhof in Himmelpforten überfallen und ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots) - In der vergangenen Nacht haben Unbekannte in Stade wieder drei Autos angegangen und diese gewaltsam geöffnet. In der Graf-Lüder-Straße wurden aus einem Corsa eine geringe Menge Bargeld in dänischer Währung sowie ein Bluetooth-Adapter erbeutet, in der Jahnstraße wurde ei einem Kia-Sportage eine Scheibe eingeschlagen und dann der Innenraum durchsucht, ohne Diebesgut zu erlangen. In der Dankertstraße ...

mehr