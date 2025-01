POL-STD: Traktor bei Unfall umgestürzt - Fahrer leicht verletzt, Zwei Einbrüche in Jork, Audi in Sauensiek ausgebrannt, Einbrecher in Buxtehuder Restaurant

Polizeiinspektion Stade

Traktor bei Unfall umgestürzt - Fahrer leicht verletzt, Zwei Einbrüche in Jork, Audi in Sauensiek ausgebrannt, Einbrecher in Buxtehuder Restaurant

Stade

1. Traktor bei Unfall umgestürzt - Fahrer leicht verletzt

Am Samstagnachmittag kam es gegen kurz vor 14:30 h auf der Elbinsel Krautsand zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Traktorfahrer leicht verletzt wurde. Der 33-jährige Drochtersener war zu der Zeit mit seinem Kramer-Traktor in Richtung Drochtersen unterwegs und nach links auf ein Grundstück abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen von hinten bereits überholenden 32-jährigen Mercedesfahrer aus Himmelpforten. Dieser konnte einem Zusammenstoß nicht mehr ausweichen und er prallte gegen den Traktor. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Schlepper umgeworfen und blieb über Kopf auf der Fahrbahn liegen. Der Fahrer konnte sich noch selbst befreien und wurde dabei leicht verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Stader Elbeklinikum eingeliefert. Der Mercedesfahrer und seine drei Kinder im Alter von 7, 5 und 3 Jahren blieben bis auf einen Schreck unverletzt. Beide in den Unfall verwickelte Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Feuerwehr Drochtersen rückte an der Einsatzstelle an. Die Feuerwehrleute sicherten die Unfallfahrzeuge ab, unterstützten den Rettungsdienst und die Polizei und nahmen auslaufenden Betriebsstoffe auf.

2. Zwei Einbrüche in Jork

In Jork ist es am Freitag, den 24.01. zu zwei Einbrüchen während der Tageszeit gekommen. Zwischen 11:30 h und 18:05 h sind Unbekannte in der Straße Osterjork nach dem Aufhebeln eines Fensters in eine dortige Einlieger-Kellerwohnung eingedrungen und haben die Räume durchsucht. Ob und was dabei erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht genau fest. Der zweite Tatort lag ebenfalls in der Straße Osterjork. Hier haben die Unbekannten am gleichen Tag bis 18:30 h ein Fenster eines Einfamilienhauses aufgebrochen und konnten so in das Innere der Wohnräume einsteigen. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde eine geringe Menge Bargeld entwendet. Der Gesamtschaden an beiden Tatorten wird zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Jork unter der Rufnummer 04162-913830.

3. Audi in Sauensiek ausgebrannt

Am späten Freitagabend gegen kurz nach 21:30 h wurde der Feuerwehr und der Polizei durch eine aufmerksame Anwohnerin der Brand eines Autos in Sauensiek im Gaußring gemeldet. Als die alarmierte Feuerwehr Sauensiek am Brandort eintraf, brannte der Audi bereits in voller Ausdehnung. Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehrleute brannte das Fahrzeug vollständig aus. Polizeibeamte aus Buxtehude nahmen noch vor Ort die ersten Ermittlungen zur Brandursache auf. Genauer Ergebnisse werden aber erst nach den Recherchen der Brandexperten der Polizei erwartet die in den kommenden Tagen anlaufen werden. Der angerichtete Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

4. Einbrecher in Buxtehuder Restaurant

Unbekannte sind in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 23:00 h und 08:20 h in Buxtehude in der Bahnhofstraße nach dem Aufhebeln der Eingangstür in das Innere eines dortigen Restaurants eingedrungen und haben den Gastraum nach brauchbarem Diebesgut durchsucht. Mit einer geringen Menge Bargeld als Beute konnten der oder die Täter anschließend unbemerkt flüchten. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

