Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Feuerwehreinsatz wegen starker Rauchentwicklung aus einem Haus

Freiburg (ots)

Der Feuerwehr wurde am Montag, 30.09.2024, gegen 14.15 Uhr, über eine starke Rauchentwicklung an einem Haus in der Hüsinger Straße informiert. Da niemand zuhause war musste die Feuerwehr die Eingangstür öffnen. Bei einer Begehung des Hauses konnte rasch festgestellt werden, dass die Rauchentwicklung vom Holzofen verursacht wurde. Dieser wurde morgens wohl nicht richtig angefeuert und anstatt der Rauch über den Kamin abzog, suchte sich dieser den Weg über den Holzofen. Es kam zu keinem offenen Feuer. Die Feuerwehr musste lediglich das Haus lüften.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell