Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Nach Verkehrsunfall zu Fuß geflüchtet - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Dank einem Zeugen konnte die Polizei einen 31-jährigen Mann vorläufig festnehmen, welcher im Verdacht steht mit seinem Pkw einen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Nach Sachlage befuhr der 31-Jährige am Montag, 30.09.2024, gegen 21.30 Uhr, die Röttler Straße von Haagen kommend, als er mutmaßlich aufgrund einer nicht angepassten Geschwindigkeit in Höhe der Baustelle bei der Straße Röttelnweiler nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Pkw kollidierte zunächst mit einem großvolumigen Wassertank und einem Verkehrsschild. Im weiteren Verlauf prallte der Pkw gegen einen Baum, von welchem dieser abgewiesen wurde. Schlussendlich kam der Pkw wieder auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer sei aus dem Pkw ausgestiegen und ergriff zu Fuß die Flucht. Ein Zeuge konnte dies beobachten und informierte die Polizei darüber, wo sich der Geflüchtete gerade aufhielt. In Zuge dessen konnte der 31-jährige Tatverdächtige von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Aufgrund der Gesamtumstände lag der Verdacht nahe, dass der 31-Jährige unter alkoholischer Beeinflussung den Unfall verursachte. Im Krankenhaus erfolgte eine Blutentnahme. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Pkw war der Streckenabschnitt komplett gesperrt. Am Pkw sei ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Die Schadenshöhe am Pkw wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst im Einsatz.

