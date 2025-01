Polizeiinspektion Stade

POL-STD: 28-jährige Polizeibeamtin durch randalierende Person verletzt, Heizöl in Jork entwendet

Stade (ots)

1. 28-jährige Polizeibeamtin durch randalierende Person verletzt

Am späten Freitagabend zwischen 22:45 h und 23:30 h kam es in Himmelpforten und Hammah zu einem Vorfall, bei dem eine 28-jährige Polizeibeamtin durch einen Randalierer verletzt wurde.

Durch Nachbarn wurde der zunächst der Polizei gemeldet, dass ein 36-jähriger Mann in einem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses im Friedrich-Elfers-Weg in Himmelpforten mit einer Axt randalieren würde. Dort hatte er offenbar ein Fenster seiner Mietwohnung und diverse Verglasungen im Hauseingangsbereich sowie die Wohnungstür eines Mieters beschädigt. Anschließend war der Himmelpfortener dann mit seinem Auto in Richtung Hammah davongefahren. Hier hatte er die Sperrung der dortigen Baustelle durchfahren und dabei einen Verkehrsunfall verursacht. Ohne sich aber um die Schadenregulierung zu kümmern, hatte er seine Fahrt fortgesetzt und konnte schließlich in der Straße "An der Lohe" in Hammah an einer dortigen Bushaltestelle mit seinem Auto angetroffen werden.

Auf Ansprache durch die eingesetzten Beamten reagierte dieser dann plötzlich verbal aggressiv und schlug einer 28-jährigen Polizeibeamtin aus Stade mit der Faust ins Gesicht.

Die junge Kollegin ging zu Boden und wurde verletzt. Der 36-Jährige konnte überwältigt und zu Boden gebracht werden.

Der unter Alkohol und vermutlich unter berauschenden Mitteln stehende Beschuldigte wurde mit einem Rettungswagen ins Stader Elbeklinikum in die dortige psychiatrische Abteilung eingeliefert. Dort musste er sich einer Blutprobe unterziehen.

Die verletzte Polizeibeamtin musste ebenfalls im Krankenhaus versorgt werden.

Gegen den 36-Jährigen wird nun wegen Tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Sachbeschädigung und Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

2. Heizöl in Jork entwendet

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Donnerstag, den 23.01., 14:00 h und Freitag, den 24.01., 12:00 h nach Angaben der Geschädigten in Jork in der Straße Jorkerfelde ein dortiges Grundstück betreten und gewaltsam einen Außenstutzen einer Heizölanlage geöffnet.

Über den Stutzen wurde dann aus dem Heizöltank eine Menge von ca. 2.000 Liter Heizöl abgepumpt und anschließend entwendet.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt.

Die Polizei geht davon aus, dass der oder die Täter mit einem passenden Transportfahrzeug am Tatort gewesen sein müssen um die Heizölmenge abfahren zu können.

Hinweise bitte an die Polizeistation Jork unter der Rufnummer 04162-913830.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell