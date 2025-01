Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Stade - Handel mit Betäubungsmitteln - Durchsuchungen im Landkreis Harburg

Stade (ots)

Beim Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Stade wird seit September 2024 im Auftrag der Staatsanwaltschaft Stade ein Verfahren wegen des Verdachtes des bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln von nicht geringen Mengen geführt.

Die Ermittlungen richten sich gegen 3 männliche Personen im Alter von 36-39 Jahren aus dem Landkreis Harburg. Diese stehen im Verdacht gemeinschaftlich als Bande nicht geringe Mengen an Kokain aus einer Lokalität in Buchholz in der Nordheide zu verkaufen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stade wurden durch das Amtsgericht Stade die entsprechenden Durchsuchungsbeschlüsse erlassen, die am heutigen Dienstag, den 28.01., vollstreckt werden konnten. Dabei wurden 12 Objekte von den eingesetzten Kräften durchsucht.

Bei der Durchsuchung der Personen, der Objekte sowie der Fahrzeuge konnten diverse Beweismittel und Vermögenswerte aufgefunden und sichergestellt werden.

Bei den Beweismitteln handelt es sich hauptsächlich um Datenträger sowie Kleinstmengen Betäubungsmittel.

Zu den sichergestellten Vermögenswerten im Wert von ca. 280.000 Euro zählen u.a. 2 hochwertige Fahrzeuge (Audi R8 und Porsche Cayenne), diverse Luxusartikel (Uhren, Handtaschen, etc.) und 3.000 Euro Bargeld.

Die Ermittlungen in dem Fall dauern weiter an.

