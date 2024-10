Kreisfeuerwehrverband Neunkirchen

FW LK Neunkirchen: Brand eines leerstehenden Hotel-Restaurants in der Hauptstraße

Merchweiler (ots)

In der Nacht auf heute, 5. Oktober, wurde die Feuerwehr Merchweiler um 0:45 Uhr zu einem Großbrand in einem leerstehenden Hotel-Restaurant in der Hauptstraße alarmiert. Wegen der gemeldeten Lage wurde von der integrierten Leitstelle auf dem Winterberg zusätzlich die Drehleiter der Feuerwehr Illingen angefordert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte standen das erste Obergeschoss sowie der Dachstuhl des Gebäudes bereits in Vollbrand. Die Flammen schlugen mehrere Meter hoch aus den Fenstern und dem Dach, der Funkenflug und die starke Rauchentwicklung waren selbst aus der Ferne gut sichtbar.

Zum Beginn des Einsatzes war zunächst unklar, ob sich noch Personen im Gebäude befanden. Glücklicherweise konnte schnell festgestellt werden, dass das Objekt seit längerer Zeit unbewohnt war. Aufgrund der Größe des Gebäudes und der Gefahr einer schnellen Brandausbreitung wurden eine zweite Drehleiter aus Quierschied, der Gerätewagen Atemschutz aus Neunkirchen und weitere Kräfte des Löschbezirks Illingen nachalarmiert.

Durch einen massiven Löschangriff, bei dem mehrere Strahlrohre sowie zwei Drehleitern eingesetzt wurden, konnte der Brand innerhalb von rund 60 Minuten unter Kontrolle gebracht werden. Ein Innenangriff war wegen der fortgeschrittenen Brandausbreitung und der starken Brandbeaufschlagung des Treppenhauses nicht möglich. Um die Sicherheit der Einsatzkräfte und der Bevölkerung zu gewährleisten, wurde die Hauptstraße während des Einsatzes vollständig gesperrt.

Besonders herausfordernd war die Tatsache, dass zeitgleich das Oktoberfest in der Nähe endete. Eine große Anzahl von Schaulustigen sammelte sich an der Einsatzstelle. Die Polizei sperrte den Bereich weiträumig ab, um sicherzustellen, dass niemand durch herabfallende Trümmerteile verletzt wurde.

Insgesamt waren mehr als 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) im Einsatz. Um versteckte Glutnester vollständig abzulöschen, mussten große Teile des Dachs abgetragen werden. Anschließend wurde das Gebäude mit einem Schaumteppich bedeckt, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern.

Die Löscharbeiten waren gegen 6 Uhr beendet, die Nachlöscharbeiten dauerten bis etwa 8 Uhr an. Kreisbrandmeister Sascha Cattarius sowie der Beigeordnete, Dr. Michael Marx, der Gemeinde Merchweiler machten sich vor Ort ein Bild der Lage. Auch Landrat Sören Meng wurde über den Einsatz informiert.

Nach Abschluss des Einsatzes stehen nun umfangreiche Nacharbeiten an. Die Gerätewarte der Feuerwehr haben den gesamten Samstag damit zu tun, die Ausrüstung wieder einsatzbereit zu machen. Atemschutzgeräte müssen gewartet, Schläuche gewaschen und Einsatzkleidung gereinigt werden. Defektes Material wird ausgetauscht.

