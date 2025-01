Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Verkehrsunfall zwischen Motorrad und Auto mit verletzten Personen

Jugenheim in Rheinhessen (ots)

Am Mittag des 26.01.2025 ereignete sich auf der L413 von Partenheim kommend in Richtung Jugenheim in Rheinhessen ein Verkehrsunfall zwischen einem 16-jährigen Motorradfahrer und einer 30-jährigen Autofahrerin.

Der Motorradfahrer beabsichtigte das vorausfahrende Fahrzeug links zu überholen. Die Autofahrerin bog jedoch hierbei links auf einen Parkplatz ab, sodass sich ein Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen ereignete.

In Folge des Verkehrsunfalles wurden beide Personen verletzt und in die Uni-Klinik Mainz verbracht. Die Unfallstelle musste zur Unfallaufnahme temporär gesperrt werden.

Wer den Unfall beobachtet hat und sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

