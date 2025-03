POL-HOM: Brand von Kleidung vor Altkleidercontainer in Homburg OT Einöd

Jägersburg (ots) - Am 19.02.25 wurde festgestellt, dass an der ehemaligen Schulturnhalle in Homburg-Jägersburg in der St.-Josef-Straße mehrere großflächige Graffitis mit dem Tag "ETNA" durch bislang unbekannten Täter angebracht wurden. Die Schmierereien haben unterschiedliche Farbgebung. Der Schaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen. Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Tätern machen können werden gebeten sich an die Polizei in Homburg (06841/1060) zu wenden. ...

