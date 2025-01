Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Autofahrerin tödlich verunglückt

Am Dienstag kam nach einem Unfall bei Bad Schussenried für eine 65-Jährige jede Hilfe zu spät.

Ulm (ots)

Gegen 18.35 Uhr war die 65-Jährige mit ihrem Chevrolet Spark auf der K7558 von Hopferbach in Richtung Otterswang unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte sie gegend das Erdreich und kam im Graben zum Stehen. Die Feuerwehr Bad Schussenried befreite die eingeklemmte Frau aus dem Pkw. Rettungskräfte brachten sie mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Dort verstarb sie noch am Abend infolge ihrer schweren Verletzungen. Die Verkehrspolizei Laupheim (Tel. 07392/9630-320) hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Unfallaufnahme musste die Kreisstraße in beide Richtungen gesperrt werden. Am Auto entstand Totalschaden von rund 15.000 Euro. Ein Abschlepper barg den Pkw.

