LPI-GTH: Vor die Füße gefahren

Am 01.12.2024 wurde ein 67-jähriger Fahrer eines Pkw einer verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle am Hangenberg in Ilmenau unterzogen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 0,69 Promille. Zur Beweissicherung musste eine Blutentnahme angeordnet werden. Auf dem Weg ins nahegelegene Klinikum erkannten die Beamten einen 37-jährigen Fahrradfahrer wieder, gegen den ein Haftbefehl vorlag. Als dem Mann der Haftbefehl verkündet worden ist, versuchte dieser fußläufig zu flüchten, konnte aber wenig später mit Unterstützung weiterer Polizeikräfte gestellt und festgenommen werden. Anschließend wurde der Mann in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt überstellt. Das Fahrrad des Mannes wurde sichergestellt, da der Verdacht besteht, dass es sich hierbei um Stehlgut handeln könnte. (jh)

