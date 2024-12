Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Weiterer Angriff auf Polizeibeamte

Arnstadt (ots)

In der Nacht vom 30.11.2024 auf den 01.12.2024 fällt ein 26-jähriger Rumäne in einer Tankstelle in der Ichtershäuser Straße zu Arnstadt durch sein ungebührliches Verhalten auf. Er wurde im Anschluss durch eine Mitarbeiterin dem Ladenbereich verwiesen. Nach Geschäftsschluss kehrte der Mann zurück und wirkte auf die Eingangstür der Tankstelle gewaltsam ein, wobei er nach polizeilicher Schätzung ca. 5.000 Euro Schaden verursachte. Im Anschluss verschaffte er sich unberechtigt Zutritt uns verließ hiernach zunächst den Tatort. Während der polizeilichen Aufnahme kehrte der Mann zurück und konnte durch anwesende Zeugen als Tatverdächtiger wiedererkannt werden. Der Mann wurde folglich einer Kontrolle unterzogen und leistete hierbei gegen die eingesetzten Polizeibeamten körperlichen Widerstand. Zur Unterbindung weiterer Straftaten musste der Mann in Gewahrsam genommen werden. Bereits in der Nacht vom 29.11.2024 auf den 30.11.2024 wurden Polizeibeamte, nachdem sie einen Tatverdächtigen einer Trunkenheitsfahrt stellten, durch diesen körperlich angegriffen. (jh)

