PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Festnahme nach Diebstahl +++ Serie von Diebstählen aus PKW +++ Einbruchversuch in Schwimmbad +++ Sachbeschädigung an Garage +++ Polizeieinsatz nach verdächtiger Beobachtung

Hofheim (ots)

1.Festnahme nach Diebstahl, Sulzbach, Mühlstraße, Dienstag, 18.03.2025, 21:00 Uhr bis 19.03.2025, 07:20 Uhr

(md) Diebe hatten es in den vergangenen Tagen auf einen Touran abgesehen und ein darin befindliches Musikinstrument entwendet. Wie der Polizei bekannt wurde, haben sich Diebe in der Nacht zum Mittwoch in der Mühlstraße in Sulzbach an einem geparkten Auto zu schaffen gemacht und daraus ein Musikinstrument entwendet. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass das knapp 2.000 Euro teure Akkordeon zum Verkauf angeboten wurde. Ermittler der Polizei konnten anschließend eine Person, die im Verdacht der Hehlerei steht, vorläufig festnehmen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die

Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

2.Serie von Diebstählen aus PKW, Eschborn, Niederhöchstadt, Brunnenstraße, Dienstag, 25.03.2025, 16:00 Uhr bis Donnerstag, 27.05.2025, 11:05 Uhr

(md) In den letzten Wochen kam es im gesamten Kreisgebiet vermehrt zu Diebstählen aus PKW. Aktuell wurde der Polizei bekannt, dass zwischen Dienstag, dem 25.03.2025 und Donnerstag, 27.03.2025 im Bereich der Brunnenstraße in Niederhöchstadt ein BMW von Kriminellen angegangen wurde. Hierbei kam es zum Diebstahl von Bargeld und einem Parfümflakon.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

3.Einbruchsversuch in Schwimmbad, Eschborn, Hauptstraße, Mittwoch, 26.03.2025 bis Donnerstag, 27.03.2025, 09:30 Uhr

(md) Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage versuchten Unbekannte sich Zutritt zu einem Schwimmbad in der Hauptstraße in Eschborn zu verschaffen. Bereits am Montag kam es zu einem Einbruch in ein Kassenhäuschen des Schwimmbades. Die Diebe schlugen diesmal in der Nacht zum Donnerstag die Fensterscheibe eines dortigen Kiosks ein, ließen jedoch vorzeitig von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Es entstand Sachschaden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

4.Sachbeschädigung an Garage, Kelkheim, Münster, Frankfurter Straße, Dienstag, 25.03.2025, 09:00 Uhr bis Donnerstag, 27.03.2025, 09:00 Uhr

(md) Sachschaden durch Feuer entstand wohl durch die unsachgemäße Entsorgung eines Einweggrills. Wie der Polizei mitgeteilt wurde, kam es in den vergangenen Tagen zu einer Sachbeschädigung an einer Garage in der Frankfurter Straße in Kelkheim. Ersten Ermittlungen zu Folge war möglicherweise ein Einweggrill Ursache für einen kleineren Schmorbrand auf dem Garagendach des Eigentümers. Reste eines Einweggrills konnten im unmittelbaren Bereich aufgefunden werden. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die zuständige Ermittlungsgruppe der Polizeistation Kelkheim unter der Rufnummer (06195) 6749-0 entgegen.

5.Polizeieinsatz nach verdächtiger Beobachtung, Hofheim, Chinonplatz, Freitag, 28.03.2025, 11:00 Uhr

(md) Einen größeren Polizeieinsatz in einem Hofheimer Einkaufszentrum verursachte ein 17-jähriger Hofheimer, der mit einer Softair-Pistole herumlief. Am Freitagmorgen gegen 11:00 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und gab an, eine Person mit einer mutmaßlichen Pistole in einem Hofheimer Einkaufszentrum gesehen zu haben. Im Rahmen des Einsatzes mit Beteiligung mehrere Streifenwagen, konnte der 17-Jährige aus Hofheim außerhalb des Einkaufszentrums kontrolliert werden. Es stellte sich heraus, dass dieser eine Softair-Pistole mit sich führte. Diese wurde sichergestellt. Der Jugendliche wurde anschließend den Erziehungsberechtigten übergeben.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell