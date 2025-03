POL-NB: Urkundenfälschung in der Fahrerlaubnisbehörde

Stavenhagen (ots) - Am 11.03.2025 gegen 09:00 Uhr wurde der Malchiner Polizei ein Einbruch in einen Imbiss auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Schultetusstraße in Stavenhagen gemeldet. Bei der Anzeigenaufnahme vor Ort konnte der Sachverhalt durch die eingesetzten Beamten bestätigt werden. Demnach kam es im Zeitraum vom 10.03.2025 16:30 Uhr bis 11.03.2025 06:00 Uhr zu einem Einbruch in den Verkaufswagen vor dem ...

