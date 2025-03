POL-NB: Störversuche während Brandlöscharbeiten

Röbel (ots) - Am Samstag, den 08.03.2025 erhielt die Polizei in Röbel gegen um 12:40 Uhr eine Meldung über einen Einbruch auf einem im Bau befindlichen Grundstück in der Straße Am Glambeck See in Buchholz. In der Tatzeit vom 06.03.2025, 12:00 Uhr bis zum Mittag des 08.03.2025 haben sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem dortigen Grundstück verschafft. Ein Holzschuppen und ein Bauwagen auf dem Hof ...

