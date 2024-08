Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Stadthagen (ots)

(Thi) Die Polizei Stadthagen sucht den Verursacher oder Hinweisgeber zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montag den 26.08.2024 gegen 18:54 Uhr Am Sonnenbrink Ecke Hüttenstraße in Stadthagen ereignete.

Ein 50-Jähriger aus Nienstädt befuhr die Straße "Am Sonnenbrink" in Richtung "Hüttenstraße". Seinen Angaben zufolge sei er an die Kreuzung herangefahren als plötzlich von links ein Radfahrer gekommen ist, welcher in die Straße "Am Sonnenbrink" einbiegen wollte. Er habe noch versucht zu bremsen, aber der Fahrradfahrer sei mit seinem Pkw kollidiert und hingefallen. Er sei daraufhin ausgestiegen und habe dem jungen Radfahrer geholfen. Dieser sei anschließend geflüchtet.

An dem Pkw entstand ein Sachschaden im 4-stelligen Bereich.

Der Fahrradfahrer, Zeugen und/oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen unter der 05721-98220 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell