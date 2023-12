POL-OL: ++Verkehrsunfallflucht/ Zeugenaufruf++

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

Verkehrsunfallflucht/ Zeugenaufruf

Oldenburg

++Verkehrsunfallflucht/ Zeugenaufruf++ In der Nacht von Donnerstag auf Freitag des 28./29.12 kommt es im Innenstadtbereich Westerstede, "Am Brookwehr" in Höhe "Albert-Post-Platz" zu einer Verkehrsunfallflucht. Zur Unfallzeit kommt ein bislang unbekanntes Kraftfahrzeug von der Fahrbahn ab und prallt gegen ein elektronisches Rolltor, welches sich an der rückwärtigen Parkplatzzufahrt des dortigen Landkreisgebäudes befindet. Ein neben dem Rolltor stehendes Zaunelement des Nachbargrundstückes wird ebenfalls beschädigt. Insgesamt entsteht sehr hoher Sachschaden. Das Verursacherfahrzeug entfernt sich von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Westerstede zu melden; Telefonnummer 04488-8330

