POL-OL: +++ Pressemitteilung der Stadt Oldenburg: Rechtsabbieger am Stau in Höhe des Schöpfwerkes gesperrt +++

Oldenburg (ots) - Zu einem Einbruch in ein Altenheim in der Alexanderstraße kam es in der vorletzten Nacht, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. In der Zeit von Mittwochabend (27.12.2023) bis zum Donnerstagmorgen suchten bisher unbekannte Täter ein Altenheim in der Alexanderstraße auf. Nachdem diese ein Fenster aufhebeln konnten, wurden anschließend die Räumlichkeiten durchsucht. Hierbei konnten die Täter ...

