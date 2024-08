Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Zeugenaufruf

Stadthagen (ots)

Am Samstag, dem 24.08.2024, 14:40 Uhr Uhr, bemerkte ein Fahrzeugführer eines Pkw VW Passat während der Fahrt eine Unregelmäßigkeit der Fahrstabilität des Fahrzeugs. Bei der sofortigen Nachschau stellte er fest, dass sich das linke Vorderrad bereits teilweise von der Narbe geschoben hatte, alle Radmuttern fehlten. Diese konnten im weiteren Umfeld des Anhalte Ortes aufgefunden werden, so dass der Verdacht besteht, dass die Radmuttern zuvor unbemerkt gelöst wurden und während der Fahrt herausfielen. Alle weiteren Radmuttern seien noch ordnungsgemäß befestigt gewesen. Ein technischer Mangel kann ausgeschlossen werden. Das Fahrzeug sei am gleichen Tag, zwischen 13.05 und 13.35 Uhr, in Stadthagen, Bahnhofstraße, auf dem Parkplatz des dortigen WEZ Marktes unbeaufsichtigt abgestellt gewesen. Nach polizeilichen Ermittlungen besteht der Verdacht, dass die Radmuttern hier durch eine nicht bekannte Person gelöst sein worden könnten. Zeugen, die dort verdächtige Beobachtungen gemacht haben, können sich unter der Telefonnummer 05721 98220 bei der Polizeidienststelle in Stadthagen melden.

