PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: E-Bike +++ Kellereinbruch in Hattersheim +++ Sachbeschädigungen in Skulpturenpark

Hofheim (ots)

1. E-Bike gestohlen,

Flörsheim am Main, Auf dem Goldborn, Freitag, 28.03.2025, 14:00 Uhr bis 15:15 Uhr

(en) Ein unbekannter Täter entwendete am Freitagnachmittag in Flörsheim ein grünes E-Bike der Marke "Kalkhoff" im Wert von 4.500 EUR. Der Täter nutzte die Abwesenheit des Besitzers aus, um das in der Straße "Auf dem Goldborn" abgestellte und an einem Metallzaun mittels eines Steckschlosses gesicherte Rad zu entwenden.

Bislang liegen keine Hinweise auf den Täter oder seine genaue Vorgehensweise vor, sodass Zeugen gebeten werden sich bei der Polizeistation Flörsheim unter der Rufnummer 06145 / 5476-0 zu melden.

2. Kellereinbruch in Hattersheim,

Hattersheim am Main, Neue Heimat, Samstag, 29.03.2025, 16:00 Uhr bis Sonntag, 30.03.2025 13:00 Uhr

(en) In Hattersheim kam es zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls eines schwarzen E-Bikes der Marke "Cube" im Wert von 4.300 EUR. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich Zutritt zu dem Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Neue Heimat". Hierbei wurde das Vorhängeschloss der Kellertür beschädigt und das dort ungesicherte Rad entwendet.

Die Polizeistation Hofheim bittet mögliche Zeugen sich unter der Rufnummer 06192 / 2079-0 zu melden.

3. Sachbeschädigungen in Skulpturenpark, Eschborn, Dörnweg dortiger Skulpturenpark, Freitag, 28.03.2025 bis Samstag, 29.03.2025

(en) Im Eschborner Skulpturenpark kam es zwischen Freitag und Samstag zu mehreren Sachbeschädigungen. Durch Unbekannte wurde ein Hinweisschild auf einer Parkbank sowie ein Gehweg mit Farbe beschmiert. Bei den Schriftzügen handelt es sich um diverse Parolen sowie Zahlenkombination. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 200 EUR.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Main-Taunus unter der Rufnummer 06196 / 2073-0 an.

Ebenfalls am Wochenende wurde im selben Tatzeitraum ein Spielplatz des Skulpturenparks verwüstet. Mutmaßlich hinterließen feiernde Jugendliche dort mehrere Glasflaschen und Scherben. Aufgrund der Glasscherben im Sand, die nicht vollständig händisch entfernt werden können, muss dieser durch eine Fachfirma gereinigt werden.

Die erforderlichen Reinigungsarbeiten werden auf einen vier stelligen Betrag geschätzt. Ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise hierzu nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer 06196 / 9695-0 an.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen