POL-COE: Coesfeld, Boschstraße/ Lkw und Auto kollidieren

Ein Auto und ein Lkw sind am Dienstag (24.09.24) an der Boschstraße zusammengestoßen. Gegen 17.45 Uhr wollte ein 18-jähriger Rosendahler von der Boschstraße links auf die Dülmener Straße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Lkw, der vom Rottkamp geradeaus in die Boschstraße fahren wollte. Das Auto des 18-Jährigen schleuderte auf einen Grünstreifen. Während der Rosendahler mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus kam, blieb der 66-jährige Lkw-Fahrer aus Coesfeld unverletzt. Die Dülmener Straße war während der Unfallaufnahme stadteinwärts gesperrt.

