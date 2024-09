Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Geschwister-Scholl-Straße/ Geldbörse gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben einer 69-jährigen Frau aus Lüdinghausen am Dienstag (24.09.24) die Geldbörse gestohlen. Zwischen 9.20 Uhr und 9.30 Uhr befand sie sich im Aldi an der Geschwister-Scholl-Straße. Ihre Geldbörse befand sich in ihrer verschlossenen, umgehängten Handtasche. Ihre Gehhilfen im Einkaufswagen. Beim Einkauf bemerkte die Lüdinghauserin zwei Frauen, die ihr den Weg durch einen Einkaufswagen versperrten und ihr ziemlich nahe kamen. Den Diebstahl selbst bemerkte die 69-Jährige nicht. Erst als sie an der Kasse ihre Einkäufe bezahlen wollte, stellte sie das Fehlen der Geldbörse fest.

Folgende Personenbeschreibungen liegen vor:

Die Ältere:

- um die 65 Jahre alt - etwa 1,55 Meter groß - schlanke Figur - schwarze Haare, bedeckt mit buntem Kopftuch - südländisches Aussehen - schwarze Hose und länglicher blauen Mantel - sprach mit der jüngeren in einer fremden Sprache

Die Jüngere:

- um die 20 - 25 Jahre alt - circa 1,75 Meter groß - etwas pummelige Figur - südländisches Aussehen - evtl. beiger Pullover

Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell