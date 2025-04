POL-K: 250411-1-K Yamaha-Fahrer (60) gestürzt und verstorben - VU-Team im Einsatz - Zeugensuche

Köln (ots) - In mehreren Leverkusener Ortsteilen sind Polizeikräfte am Mittwoch (9. April) und in der Nacht auf Donnerstag (10. April) anlässlich verbotener Kraftfahrzeugrennen konsequent eingeschritten. Alle mutmaßlich Beteiligten im Alter zwischen 18 und 68 Jahren müssen sich nun in Verkehrsstrafverfahren ...

mehr