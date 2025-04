Polizei Köln

POL-K: 250410-2-LEV Polizei stoppt Raser in Leverkusen - Autos, Führerscheine und Handys sichergestellt

Köln (ots)

In mehreren Leverkusener Ortsteilen sind Polizeikräfte am Mittwoch (9. April) und in der Nacht auf Donnerstag (10. April) anlässlich verbotener Kraftfahrzeugrennen konsequent eingeschritten. Alle mutmaßlich Beteiligten im Alter zwischen 18 und 68 Jahren müssen sich nun in Verkehrsstrafverfahren verantworten.

Gegen 11.30 Uhr wurde die Polizei zunächst zu einem Verkehrsunfall an der Werkstättenstraße in Opladen gerufen. Dort war der 19 Jahre alte Fahrer eines Seat Cupra nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Bordstein und einem Bauzaun kollidiert. Laut Zeugenangaben soll er sich zuvor ab einem Stoppschild auf der Stauffenbergstraße, wo er neben dem Audi A4 Avant eines 18-Jährigen gestanden habe, mit diesem ein Rennen geliefert haben. Ungeachtet des Unfalls seines Kontrahenten nach wenigen hundert Metern sei der Audi-Fahrer zunächst weitergefahren und anschließend zur Unfallstelle zurückgekehrt. Die Beamten stellten die Führerscheine und Mobiltelefone der Fahranfänger sicher und untersagten ihnen das Führen von erlaubnispflichtigen Fahrzeugen. Auch die Beifahrer mussten ihre Handys aushändigen.

Vor den Augen einer Streifenwagenbesatzung beschleunigten gegen 19.30 Uhr auf der Fixheider Straße in Quettingen der Fahrer (45) eines Land Rover Range Rover und ein 68-Jähriger am Steuer eines Mercedes E 320 CDI nebeneinanderfahrend bis auf circa 130km/h. Erlaubt sind dort 70 Stundenkilometer. An der Borsigstraße stoppten die Polizistinnen die Raser und beschlagnahmten den SUV, die E-Klasse sowie die Führerscheine und Handys der Beteiligten.

Gegen 0.50 Uhr meldeten mehrere Anwohner der Heinrich-Lübke-Straße einen Sportwagen-Fahrer, der immer wieder stark beschleunigend die Straße auf und ab fahre. An der Kreuzung Am Eselsdamm/Grüner Weg gaben eingesetzte Polizisten dem 25 Jahre alten Leverkusener am Steuer eines Audi S5 Sportback Anhaltezeichen. Nachdem sich der 25-Jährige zunächst mit Vollgas der Kontrolle in Richtung Opladener Straße fahrend entzogen hatte, trafen ihn die Polizisten kurz darauf an seiner nahegelegenen Wohnanschrift an. Sein Audi wies frische Unfallspuren auf. Die Beamten fixierten den betont unkooperativ auftretenden Mann und fuhren ihn zur Wache, wo ihm ein Arzt zwei Blutproben entnahm. Die Polizisten beschlagnahmten das Auto und den Führerschein des 25-Jährigen und leiteten umfangreiche Strafermittlungen gegen ihn ein. (cg/al)

