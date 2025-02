Polizei Paderborn

POL-PB: Neuer Bezirk: Polizeioberkommissarin Jasmin Mitze wechselt vom Paderborner Riemekeviertel zum Kaukenberg

Bild-Infos

Download

Paderborn (ots)

(md) Bereits zum Jahresbeginn 2025 hat Polizeioberkommissarin Jasmin Mitze den Bezirk ihres Kollegen, Polizeioberkommissar Torsten Dören übernommen. Mitze ist jetzt als Bezirksdienstbeamtin Ansprechpartnerin für die Belange der Bürgerinnen und Bürger des Wohngebiets Kaukenberg in Paderborn, ihr Kollege Dören wechselte nach Bad Wünnenberg (vgl. Pressebericht vom 22.01.2025, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/5954566).

Jasmin Mitze ist seit 2023 im Bezirksdienst der Kreispolizeibehörde Paderborn tätig und startete mit Ihrer Kollegin, Polizeihauptkommissarin Julia Renneke dort als Duo im Bereich des Riemekeviertels. Nun ist die 45-jährige für den Kaukenberg in Paderborn verantwortlich. Weiterhin im selben Büro anzutreffen ist ihr Kollege, Polizeihauptkommissar Rainer Latzel, der sich um den Bereich Auf der Lieth kümmert.

Polizeioberkommissarin Mitze ist seit mehr als 20 Jahren als Polizistin im Dienst und verfügt über jahrelange Erfahrung im Wachdienst der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz, zuerst bei der Autobahnpolizei in Hagen, danach im Kreis Paderborn. "Die Kontaktpflege zu Bürgerinnen und Bürgern, KiTas, Schulen und Vereinen in meinem Stadtteil liegt mir besonders am Herzen, denn nur so kann es zu einem intensiven Austausch und einem konstruktiven Miteinander kommen," betont Jasmin Mitze.

Bezirksdienstbeamtinnen und Bezirksdienstbeamte genießen als Bindeglied zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und der Polizei einen hohen Stellenwert. Fachwissen und Lebenserfahrung sind hierbei wichtige Voraussetzungen, um den täglichen Anforderungen gerecht zu werden. So gehört es neben zahlreichen Bürgergesprächen oder der Verkehrssicherheitsarbeit in Schulen und Kindergärten ebenso dazu, Aufenthaltsermittlungen durchzuführen oder auch Haftbefehle zu vollstrecken.

Telefonisch ist Polizeioberkommissarin Jasmin Mitze über die Rufnummer 05251 8791206 sowie per E-Mail an Bezirksdienst.Kernstadt.Paderborn@polizei.nrw.de erreichbar. Das Büro befindet sich an der Anschrift Kaukenberg 29 in Paderborn. Sprechzeiten finden donnerstags von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr statt. Im Notfall ist die Polizei jederzeit über den Polizeiruf 110 erreichbar.

Alle Ansprechpartner, Sprechzeiten und Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf der Website: https://redaktion-paderborn.polizei.nrw/bezirksdienst-6

Im Notfall wählen Sie den Polizeiruf 110!

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell