POL-PB: Einbruch in Doppelhaushälfte und Pkw-Aufbruch

Paderborn (ots) - (md) In der Nacht zum Mittwoch, 19.02., drang gegen 03.20 Uhr eine unbekannte Person in ein Wohnhaus am Greiteler Weg in Paderborn ein, ging die Bewohnerin körperlich an und erbeutete Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 03.20 Uhr ging die 76-jährige Bewohnerin des Hauses in die Küche und traf dort auf einen Unbekannten, der sich über die Terassentür Zutritt zum Haus verschafft hatte. Dieser ...

