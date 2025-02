Polizei Paderborn

POL-PB: Raub am Greiteler Weg - Zeugen gesucht

Paderborn (ots)

(md) In der Nacht zum Mittwoch, 19.02., drang gegen 03.20 Uhr eine unbekannte Person in ein Wohnhaus am Greiteler Weg in Paderborn ein, ging die Bewohnerin körperlich an und erbeutete Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 03.20 Uhr ging die 76-jährige Bewohnerin des Hauses in die Küche und traf dort auf einen Unbekannten, der sich über die Terassentür Zutritt zum Haus verschafft hatte. Dieser schubste die Frau, half ihr dann auf und fragte nach Geld. Er nahm einen geringen dreistelligen Betrag mit, den die Dame zu Hause hatte und verließ das Haus durch die Haustür.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht und zur fraglichen Zeit Personen und/oder Fahrzeuge an der Örtlichkeit wahrgenommen? Hinweise bitte an die Polizei Paderborn unter 05251 306-0.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell