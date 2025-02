POL-PB: Telefonbetrüger scheitern mit Betrugsmasche "Falscher Polizeibeamte"

Büren (ots) - (md) Unbekannte brachen im Zeitraum zwischen Montag, 17.02., 17.00 Uhr und Dienstagmorgen, 18.02., 05.45 Uhr einen Firmenwagen an der Katharinenstraße in Büren auf, stahlen Werkzeug und flohen in unbekannte Richtung. Der Schaden fiel dem 37-jährigen Fahrer des Wagens am Dienstagmorgen auf. Die Diebe stahlen hochwertige Werkzeuge im fünfstelligen Wertebereich. Wer hat zur fraglichen Zeit an den ...

