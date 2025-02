POL-PB: Erneuter Diebstahl aus Firmenfahrzeug

Delbrück (ots) - (md) Unbekannte stahlen zwischen Montag, 17.02., 16.00 Uhr und Dienstag, 18.02., 10.00 Uhr in Delbrück von einer Baustelle am Rotfinkenweg eine Baggerschaufel. Der Diebstahl fiel einem Mitarbeiter der Baustelle am Dienstagvormittag auf und er alarmierte die Polizei. Es entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat zur fraglichen Zeit an den Örtlichkeiten verdächtige ...

mehr