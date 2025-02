POL-PB: Brand eines Toilettenanhängers - Polizei sucht Zeugen

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots) - (mh) In der Nacht von Freitag, 14. Februar, 23.30 Uhr, auf Samstag, 15. Februar, 13.00 Uhr, sind in einer Tiefgarage an der Schloßstraße in Paderborn-Schloß Neuhaus ein Citroen und ein BMW aufgebrochen worden. Die Polizei sucht Zeugen. Der unbekannte Täter hatte an den Autos jeweils eine Scheibe eingeschlagen und die Innenräume durchsucht. Im Anschluss flüchtete er vermutlich in ...

