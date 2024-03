Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Nach Diebstahl ertappt

Kehl (ots)

Am Freitag kam es gegen 13 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße zu einem Diebstahl von Waren im Wert von mehr als 200 Euro. Ein 37-Jähriger soll versucht haben mit zwei Parfums in der Jackentasche den Laden zu verlassen ohne diese zu bezahlen, woraufhin ein Angestellter ihn zur Rede stellte. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Kehl nahmen die Ermittlungen auf. Es stellte sich heraus, dass der Mann zuvor bereits einen gleichgelagerten Ladendiebstahl begangen haben soll. Auf ihn wartet nun ein entsprechendes Strafverfahren. /ls

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell