Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch am Tag

Delbrück (ots)

(md) Am Dienstag, 18.02. brachen Unbekannte zwischen 16.00 Uhr und 18:40 Uhr in eine Wohnung an der Rosenstraße in Delbrück ein und flohen in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen.

Die 84-jährige Bewohnerin hatte die Wohnung nachmittags verlassen, als sie von ihrem Einkauf zurückkehrte, stellte sie fest, dass die Wohnung durchwühlt worden war. Es entstand ein Schaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat zur fraglichen Zeit an den Örtlichkeiten verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei Paderborn unter der Nummer 05251 306-0 entgegen.

