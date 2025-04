Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall zwischen Motorrad und Kleinkraftrad

Salzkotten-Mantinghausen (ots)

(mh) Bei einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Kleinkraftrad auf der Brückenstraße in Salzkotten-Mantinghausen haben sich am Dienstagnachmittag, 29. April, beide Fahrer Verletzungen zugezogen.

Die 35-jährige Fahrerin eines Piaggio Kleinkraftrads war gegen 14.35 Uhr in Richtung Verlar unterwegs. Als sie nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, stieß sie mit dem BMW-Motorrad eines 69-Jährigen zusammen, der gerade dabei war, sie zu überholen. Die Frau und der Mann, die beide einen Helm trugen, stürzten zu Boden. Ein Krankenwagen brachte die 35-Jährige mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus nach Salzkotten. Der 69-Jährige kam schwer verletzt per Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen war die Brückenstraße in beide Richtungen komplett gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell