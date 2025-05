Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 12.05.2025 -2-

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Einbruch in Bäckerei und Volkshochschule Werra-Meißner; Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Sonntag auf Montag sind unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten der Bäckerei "Guter Gerlach" in der Niederhoner Straße eingedrungen. Zwischen 17.30 Uhr und 04.50 Uhr am Montagmorgen gelangten die Täter durch die Vordertür in die Filiale und brachen im Inneren in einem frei zugänglichen Personalraum einen Spind mit Gewalt auf. Die Einbrecher konnten hierdurch einen geringen 3-stelligen Bargeldbetrag an sich bringen. Der angerichtete Sachaschaden wird mit 1000 Euro angegeben. Ein weiterer Diebstahl ereignete sich über das vergangene Wochenende außerdem im Gebäude der Volkshochschule Werra-Meißner in der Straße "Vor dem Berge" in Eschwege. Wie die Mitarbeiter am Montagmorgen gegen 07.15 Uhr feststellten, hatten Unbekannte sich im Verlauf des Wochenendes unberechtigt Zugang zu den Räumlichkeiten der Volkshochschule verschafft, mutmaßlich durch ein Toilettenfenster. Im Anschluss öffneten die Täter z.T. gewaltsam weitere Türen zu Büro- und Archivräumen bzw. versuchten diese aufzubrechen und durchsuchten die dortigen Räumlichkeiten. Entwendet wurde hier ebenfalls ein Bargeldbetrag. Hinweise in den Fällen nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Pkw aufgebrochen; Polizei sucht Zeugen

In der Heinrichstraße in Hessisch Lichtenau ist ein abgestellter schwarzer VW Caddy aufgebrochen und nach Wertsachen durchsucht worden. Geklaut wurde allem Anschein nach nichts, der verursachte Sachschaden wird jedoch mit 1000 Euro angegeben. Ereignet hat sich die Tat zwischen Sonntag 17.00 Uhr und Montag 08.30 Uhr. Hinweise unter 05602/9393-0 an die Polizei in Hessisch Lichtenau.

Polizei Witzenhausen

Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen; Polizei sucht Zeugen

Am Samstagabend kam es gegen 22:25 Uhr im Bereich Steinstraße in Witzenhausen offenbar mehrfach zu den Ausrufen "Sieg Heil" durch eine unbekannte Person. Die Polizei wurde darüber informiert und hat in dem Zusammenhang noch am gleichen Abend strafrechtliche Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0 in Verbindung zu setzen.

