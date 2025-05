Polizei Eschwege

POL-ESW: Unfall mit Verletzte; Zeugen gesucht

Eschwege (ots)

Um 07:04 Uhr befuhr heute Morgen eine 59-jährige Eschwegerin mit ihrem Pkw die Hindenlangstraße in Eschwege in Fahrtrichtung zur Kreuzung Bahnhofstraße/ B 249. Die 59-Jährige befand sich zu dieser Zeit mit ihrem Auto auf der Linksabbiegerspur. Nach ihren Angaben wechselte die dortige Ampel auf "grün", worauf sie in den Kreuzungsbereich einfuhr. Zu dieser Zeit befuhr eine 35-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw die Bahnhofstraße stadteinwärts und ihren Angaben nach ebenfalls bei "grün" in den Kreuzungsbereich ein, wobei zu diesem Zeitpunkt die Sonne noch sehr tief stand. In der Folge fuhr die 35-Jährige mit ihrem Auto in die linke Fahrzeugseite des Pkws der 59-Jährigen hinein. Durch den Zusammenstoß wurde die 59-Jährige leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 10.500 EUR angegeben.

Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten sich mit der Eschweger Polizei unter der Tel.-Nr. 05651/9250 in Verbindung zu setzen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

