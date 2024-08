Coesfeld (ots) - Eine 40-jährige Autofahrerin aus Marl befuhr am 10.08.2024, gegen 15.30 Uhr, die Kreisstraße 44 in Dülmen (Merfeld) in Fahrtrichtung Merfeld. Sie beabsichtigte an einer Einmündung nach links in den Burkamps Weg abzubiegen. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein 51-jähriger Motorradfahrer aus Haltern die K44 in selber Fahrtrichtung und überholte die vor ihm fahrende 40-Jährige. Diese bog nach links ab ...

mehr