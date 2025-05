POL-ESW: Andrea Roselieb ist "Schutzfrau vor Ort" in Witzenhausen

Polizei Eschwege

Andrea Roselieb ist "Schutzfrau vor Ort" in Witzenhausen

Eschwege

Polizei Witzenhausen

Nachdem zuletzt Marco Hahn mit seiner Beauftragung als "Schutzmann vor Ort" seinen Dienst bei der Polizeistation in Sontra aufgenommen hat und dort für die Kommunen Sontra, Ringgau und Herleshausen zuständig ist, übernimmt Polizeioberkommissarin Andrea Roselieb als Beauftrage "Schutzfrau vor Ort" die gleiche Tätigkeit jetzt bei der Polizeistation in Witzenhausen. Aus diesem Anlass nahm POK`in Roselieb bereits am 09. April die entsprechende Urkunde mit ihrer offiziellen Beauftragung zum 1. Mai 2025 aus den Händen von Kriminalrat Karsten Rommel, stellvertretender Leiter der Polizeidirektion Werra-Meißner, entgegen.

Durch die Einrichtung von "Schutzfrauen/Schutzmännern vor Ort" als Baustein von lokaler, bürgernaher Polizeiarbeit erhofft man sich jetzt seitens der Polizeidirektion Werra-Meißner, insgesamt einen höheren Bekanntheits- und Erreichbarkeitsgrad.

"Mit der Beauftragung von Andrea Roselieb als "Schutzfrau vor Ort" vollziehen wir einen weiteren Baustein in der Präventionsarbeit der Polizei im Werra-Meißner-Kreis. Mit ihr haben wir nun auch in Witzenhausen ein erste Ansprechpartnerin für die Belange der Bürgerinnen und Bürger. Zusammen mit Marco Hahn in Sontra und den Beamten Thomas Junghans (SvO in Bad Sooden-Allendorf) und Mathias Kalthoff (SvO in Hessisch Lichtenau) sind wir im Kreis jetzt sehr gut aufgestellt. Die Kolleginnen und Kollegen mit der Beauftragung als "Schutzmann bzw. Schutzfrau" vor Ort sollen schwerpunktmäßig eine präventiv ausgerichtete Tätigkeit ausüben und sich ggfs. auch bei örtlich übergreifenden Themen und Aufgaben unterstützen", führt KR Karsten Rommel dazu weiter aus.

"Eine stetige Kontaktpflege zu den Bürgerinnen und Bürgern um Vertrauen aufzubauen und zu festigen sind dabei ebenso wichtig, wie der regelmäßige Kontakt zu benachbarten Behörden und anderen Institutionen im Bereich der Stadt Witzenhausen," erläutert der stellvertretende Leiter der Polizeidirektion Werra-Meißner und Chef der Eschweger Kripo das künftige Tätigkeitsfeld von Andrea Roselieb.

Andrea Roselieb zu ihrer Beauftragung: "Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe. Durch meine lange Zugehörigkeit zur Polizeistation in Witzenhausen kenne ich die Bürgerinnen und Bürger der Stadt bereits recht gut, was hier sicherlich von Vorteil ist. Bei Problemen kann man also jederzeit gerne auf mich zukommen."

Zufrieden mit der Beauftragung von Andrea Roselieb als "Schutzfrau vor Ort" zeigt sich auch der Leiter der Polizeistation Witzenhausen, Jürgen Heldmann. "Es ist schön, dass mit der Beauftragung von Andrea Roselieb nun auch auf der Polizeistation Witzenhausen eine dauerhafte Ansprechpartnerin vor Ort ist, die sich den Anliegen der Bürgerinnen und Bürger verstärkt widmen kann", fügt Jürgen Heldmann ergänzend hinzu.

Vita Andrea Roselieb

Polizeioberkommissarin Andrea Roselieb trat am 01.09.1993 in den Dienst der Hessischen Polizei ein. Nach ihrer Ausbildung versah sie bis zum Jahr 2000 ihren Dienst in der Bereitschaftspolizei. Am 01.10.2000 wechselte Andrea Roselieb dann nach Frankfurt, wo sie ihren Dienst auf dem 5. Polizeirevier versah, bevor zum 01.02.2005 ihre Versetzung in den Werra-Meiner-Kreis zur Polizeistation Witzenhausen erfolgte. Dort hat Andrea Roselieb über mehrere Jahre Schichtdienst versehen und war zwischenzeitlich auch auf der Polizeistation in Eschwege im Schichtdienst eingesetzt. Zudem war Andrea Roselieb auch mehrere Monate bei der Einsatzzentrale im Kasseler Polizeipräsidium tätig und konnte dort ebenfalls wichtige Erfahrungen sammeln. Mittlerweile ist die neue "Schutzfrau vor Ort" seit Juli 2022 im Ermittlungsdienst der Polizeistation Witzenhausen tätig.

Erreichbarkeit

Neben der persönlichen Erreichbarkeit auf der Polizeistation Witzenhausen in der Sudetenstraße 15, kann mit der Schutzfrau vor Ort auch telefonisch Kontakt aufgenommen werden über die Wache der Polizeistation Witzenhausen unter 05542/9304-0 oder über die E-Mailadresse: svo-wmk-pd.ppnh@polizei.hessen.de

Schutzfrauen und Schutzmänner vor Ort

Schutzfrauen und Schutzmänner vor Ort (SvO) sind Ansprechpersonen in der Kommune und halten einen beständigen Kontakt zur örtlichen Verwaltung, Vereinen, Institutionen sowie den Bürgerinnen und Bürgern. Die SvO stellen ein wichtiges Bindeglied auf der Ebene ihrer Dienststelle zu den Kommunen, der Polizeidirektion und dem Stabsbereich E4 (Prävention) der Polizeipräsidien dar. Hierdurch wird die Zusammenarbeit zwischen Polizei, Institutionen, Vereinen und anderen Ämtern und Behörden intensiviert. Durch ihren schwerpunktmäßig präventiven Einsatz ist eine zusätzliche Erhöhung der kommunikativen Präsenz in ihren zugewiesenen Dienstbereichen und die Verbesserung des Vertrauensverhältnisses zur Polizei möglich. Damit soll das Sicherheitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger nachhaltig gestärkt werden.

